В России по ОМС доступны семь скринингов для выявления рака

Россиянам бесплатно доступны семь скринингов для выявления распространённых видов рака в рамках диспансеризации. Такого опыта нет ни в одной стране мира. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

В России много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. Люди от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года. После 40 лет обследования проводят ежегодно.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространённых видов рака», — приводит слова Каприна РИА «Новости».

Онколог подчеркнул, что все обследования россияне могут пройти бесплатно в районной поликлинике. Таблицы повозрастных обследований разместили на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава РФ.

Ранее эксперт фонда «Онкологика» рассказал, что стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год. Базовую помощь пациенты получают бесплатно по ОМС. Итоговая сумма зависит от стадии болезни, молекулярного профиля опухоли и обоснованности назначений врачей.