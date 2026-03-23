23 марта, 00:30

В России по ОМС доступны семь скринингов для выявления рака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ITisha

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ITisha

Россиянам бесплатно доступны семь скринингов для выявления распространённых видов рака в рамках диспансеризации. Такого опыта нет ни в одной стране мира. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии академик РАН Андрей Каприн.

В России много лет действует системная модель профилактики и раннего выявления заболеваний для всего населения. Люди от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года. После 40 лет обследования проводят ежегодно.

«В программу диспансеризации помимо базовых обследований включено семь скрининговых исследований, прицельно направленных именно на выявление самых распространённых видов рака»,приводит слова Каприна РИА «Новости».

Онколог подчеркнул, что все обследования россияне могут пройти бесплатно в районной поликлинике. Таблицы повозрастных обследований разместили на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава РФ.

«Я замучаю людей»: Сражающийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

Ранее эксперт фонда «Онкологика» рассказал, что стоимость лечения рака в России может достигать нескольких миллионов рублей в год. Базовую помощь пациенты получают бесплатно по ОМС. Итоговая сумма зависит от стадии болезни, молекулярного профиля опухоли и обоснованности назначений врачей.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
