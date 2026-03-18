«Я замучаю людей»: Сражающийся с раком Кушанашвили дал совет россиянам

Известный шоумен Отар Кушанашвили, который сам борется с онкологическим заболеванием, обратился к россиянам с важным советом по сохранению здоровья. В интервью для YouTube-проекта «Света вокруг света» он настоятельно рекомендовал проходить диспансеризацию. Кушанашвили подчеркнул, что рак, обнаруженный на ранних стадиях (первой или даже второй), поддается лечению, если только речь не идёт о терминальной стадии.

«Я замучаю людей: пройдите диспансеризацию. Если [обнаружить рак в] начальной стадии, эта болезнь излечима. Если там нет терминальной стадии», — заявил журналист.

Он поделился своим опытом борьбы с онкологическим заболеванием, отметив, что всегда прилагал больше усилий, чем рекомендовали медики. Например, если предписывалось пройти 10 шагов, он преодолевал 20. Он считает, что именно несгибаемая воля к жизни позволила ему справиться с болезнью.

В августе 2025 года Кушанашвили анонсировал, что в сентябре ему предстоит ещё один этап химиотерапии, который он назвал «настоящим адом».О том, что журналист болен раком, стало известно в июне 2024 года. В октябре того же года ему провели операцию по удалению злокачественной опухоли из брюшной полости, а затем он прошёл курс химиотерапии.