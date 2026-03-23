Внимание на талию: Минздрав объяснил, какой размер живота у мужчин считается опасным ожирением

Минздрав утвердил критерий, по которому у мужчин диагностируют абдоминальное ожирение — показатель зависит от окружности талии. Об этом говорится в методических рекомендациях по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА «Новости».

Документ был утверждён ведомством в феврале 2026 года и используется при профилактических осмотрах. Измерение проводится сантиметровой лентой. Процедуру выполняют в положении стоя при спокойном дыхании. Ленту располагают на уровне пупка, чтобы получить точный показатель.

Окружность талии 94 сантиметра у мужчин является диагностическим критерием абдоминального ожирения. Если значение достигает установленной отметки, пациента направляют на дополнительное консультирование. Также при выявлении избыточной массы тела мужчине могут назначить наблюдение в Центре здоровья.

Ранее специалисты предупреждали о росте числа случаев ожирения в России и возможных последствиях для системы здравоохранения. Страна пока не входит в число лидеров по распространённости проблемы, однако по темпам её увеличения находится среди первых.