Переработки приводят к лишнему весу, предупредила врач

Переработки могут приводить к набору веса, так как организм воспринимает их как сигнал об опасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По словам специалиста, высокий уровень кортизола нарушает работу инсулина, заставляя клетки активно запасать жир. Лаврентьева также отметила, что для поддержания концентрации на работе люди могут пить больше кофе или курить, что дополнительно нагружает надпочечники. Кроме того, отсутствие полноценного ужина часто приводит к выбору продуктов с высоким гликемическим индексом — пиццы или полуфабрикатов, что усиливает воспалительные процессы в организме.

«В моей практике я часто наблюдала, как пациентки с идеальными показателями здоровья начинали резко набирать вес после повышения в должности, связанного с вечерними сменами», — заключила Лаврентьева.

По её словам, вы обнулите все попытки похудеть, нарушив свой мелатониновый цикл, даже если калорийность вашего рациона держится в рамках нормального.

Кстати, и от режима сна тоже зависят проблемы с лишним весом, если таковые имеются. Ранее Life.ru рассказывал, что засыпание после 23:00 негативно влияет на мозг и ведёт к ожирению. По словам врачей, в это время в организме растёт кортизол, а уровень мелатонина снижается.