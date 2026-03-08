«Сов» предупредили о разрушении мозга и риске ожирения из-за режима сна

Короткий дневной сон продолжительностью 20–40 минут полезен для организма, уверен врач-терапевт Красногорской больницы Иван Еременко. По его словам, такой отдых улучшает когнитивные функции и концентрацию, не нарушая ночной сон.

А вот сон дольше полутора часов может сбить циркадные ритмы и негативно повлиять на сердце и обмен веществ. Кроме того, засыпание после 23:00 негативно влияет на мозг и ведёт к ожирению. В это время снижается уровень мелатонина, растёт кортизол, нарушается гормональный баланс и замедляется восстановление.

У детей и подростков может ограничиваться рост. Также страдает аппетит: падает лептин, повышается грелин, что ведёт к набору веса. Оптимальный режим — ночной сон с 22:00 до 06:00–07:00 и короткий дневной отдых в первой половине дня. Это поддерживает работу мозга, гормональный фон и сердечно-сосудистую систему.

«Короткий дневной отдых, около 20-40 минут, безопасен и даже полезен для когнитивной функции и концентрации», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».