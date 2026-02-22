Спим правильно: Советы по выбору «дышащего» постельного белья

Руководитель департамента дизайна сети гипермаркетов Hoff Анна Солдаткина объяснила, как правильно выбирать постельное бельё. По её словам, универсального варианта для зимы и лета не существует — материал нужно подбирать так же тщательно, как одежду.

«Если вам жарко ночью или вы, наоборот, кутаетесь в одеяло даже в теплой комнате, возможно, дело не в погоде. Неправильно подобранная ткань постельного белья может нарушать терморегуляцию и мешать полноценному отдыху», — отметила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Она пояснила, что при выборе важно учитывать два параметра: тип волокна (хлопок, лён, вискоза, лиоцелл) и структуру ткани (плетение). Например, фланель с начёсом подходит для зимы, а лёгкий поплин — для лета. Перкаль — универсальный вариант для межсезонья, сатин удобен для владельцев животных.

Эксперт добавила, что выбор постельного белья всегда представляет собой компромисс между личными предпочтениями, бюджетом и пониманием физических процессов. По её словам, не существует однозначно плохих или хороших тканей — есть лишь материалы, подобранные под конкретные задачи. Главное преимущество современного рынка, по мнению Солдаткиной, заключается именно в разнообразии, позволяющем каждому найти своё идеальное «дышащее» бельё.

