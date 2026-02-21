Психиатр объяснил, когда усталость требует помощи врача

Усталость требует помощи психиатра, если симптомы длятся долго, сильно выражены и мешают обычной жизни — работе, учёбе, общению. Обратите внимание, если пропал интерес к тому, что раньше приносило радость, появилось желание изолироваться, даже простые дела требуют огромных усилий.

Постоянная тоска, тревога или раздражительность без явных причин, бессонница или сонливость, резкие изменения веса, необъяснимые боли — всё это сигналы психического неблагополучия, пишет со ссылкой на врача «Вечерняя Москва». Навязчивые мысли, проблемы с концентрацией, ощущение нереальности происходящего или мысли о бессмысленности жизни тоже требуют внимания.

Это уже не переутомление. Молодой специалист после стрессового проекта не может восстановиться — каждое утро приносит панику, ошибки кажутся катастрофой. Женщина месяц живёт в состоянии «выключенной» — без сил и эмоций. Это тревожное расстройство и депрессия.

Психиатр проведёт диагностику и разработает план помощи. Обращение к специалисту — не слабость, а ответственный шаг. Чем раньше обратиться, тем проще вернуть контроль над жизнью.

