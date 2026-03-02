Сон как искусство: Life.ru узнал тренды в постельном белье и текстиле для спальни в 2026 году

Сон — это не только физиологическая потребность, но и важная составляющая заботы о себе. Мы всё внимательнее относимся к тому, как засыпаем, на чём спим и какие ощущения создаёт пространство вокруг. Постельное бельё и текстиль для спальни — сегодня это уже не детали интерьера, а инструмент восстановления. Креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова рассказала Life.ru о трендах этого сезона.

В 2026 году продолжается тренд на ткани, произведённые из экологичных материалов. Органическое хлопковое волокно, лиоцелл (тенсел), изготовленный из древесины эвкалипта, лён — постельное бельё из таких тканей становится всё популярнее.

Что касается цветовой палитры, то существует база на все времена: спокойные натуральные однотонные оттенки (бежевый, зелёный, терракотовый) и природные мотивы, например цветочный луг или размытые акварельные цветы. А есть трендовые цвета и паттерны, которые актуальны в этом сезоне: азиатские мотивы, яркие, дофаминовые цвета и принты в сочетании с тканями, содержащими лиоцелл.

«Натуральность» важна и при выборе подушек, пледов и покрывал. Эти элементы декора становятся не фоном интерьера, а его акцентами в спокойных и приглушённых природных оттенках. Кроме того, это ещё и тактильные элементы. Предпочтительные материалы: хлопок, сатин, шерсть, жаккард, велюр.

«Тактильность — ещё один тренд этого года. Популярны мягкие фактуры, приятные на ощупь. Текстиль должен не только подходить к интерьеру, но главное, быть мягким, «дышащим» и создавать ощущение эмоциональной безопасности», — добавила эксперт.

Также популярна многослойность: сочетание разных материалов в постельном белье, пледы, покрывала и подушки разной плотности, комбинирование нескольких цветов, дополнительный акцент в виде ковра. Такой подход делает пространство более атмосферным и уютным, усиливает тактильный комфорт за счёт разных поверхностей и позволяет адаптировать кровать под разные сценарии — сон, отдых, чтение.

Ранее Life.ru выяснил, что такое модный «альпийский развод» и почему его так боятся девушки. Пользователи соцсетей активно обсуждают так называемый «альпийский развод» — способ расстаться с девушкой высоко в горах, часто в опасных для жизни условиях. Тренд получил название по одноимённому рассказу шотландско-канадского писателя Роберта Барра 1893 года. Сейчас пользователи TikTok и других соцсетей делятся подобными историями и создают группы поддержки для тех, кого оставили в горах.