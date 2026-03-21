21 марта, 01:08

Ожирение может стать эпидемией и приравняться к диабету, считает Онищенко

Ожирение может стать эпидемией в России наравне с диабетом. Такое заявление сделал академик РАН Геннадий Онищенко.

«Мы с вами постоянно говорим об увеличении числа людей с ожирением. Россия, правда, ещё не в первой десятке, но по темпам нарастания ожирения в стране мы в первой десятке. А что такое ожирение? Это можно смело ставить знак равенство с диабетом», приводит комментарий Онищенко РИА «Новости».

По словам академика, главными врагами здоровья людей остаются кардиологические и онкологические заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что статистика по сахарному диабету за 2025 год вызывает тревогу. Ситуация может стать очень серьёзной. По её словам, негативная динамика связана с пищевыми привычками россиян.

Лия Мурадьян
