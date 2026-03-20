Голикова опасается, что России грозит эпидемия сахарного диабета

Статистика по сахарному диабету за 2025 год вызывает тревогу — ситуация может стать очень серьёзной. Об этом на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам чиновника, негативная динамика связана с пищевыми привычками населения.

«Болезнь угрожает превратиться в эпидемию», — сказала она.

Депутат Госдумы Амир Хамитов призвал не паниковать из-за новостей о возможном пересмотре системы льготного лекарственного обеспечения для диабетиков. По его словам, все пациенты с таким диагнозом получают препараты по закону — независимо от инвалидности, её группы или других обстоятельств. Парламентарий подчеркнул, что никто не собирается лишать льготников положенных лекарств.