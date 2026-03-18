Не один на один с болезнью: В России стартовал масштабный проект по поддержке пациентов с диабетом

Сахарный диабет — это не просто болезнь, а большая социальная проблема. Чтобы решить её, в России запустили федеральный проект «Диабет под контролем». Его главная задача — объединить усилия государства, врачей и самих пациентов, чтобы сделать жизнь людей с диабетом качественнее и безопаснее. Стат проекту дали на площадке форума «Здоровое общество», организованного экосистемой Фонда Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

В присутствии главы Минздрава Михаила Мурашко было подписано трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между Советом по региональному здравоохранению при Совете Федерации, НМИЦ эндокринологии им. акад. И.И. Дедова и Общественной палатой РФ. Цель документа — реализация проекта «Диабет под контролем», направленного на информационно-разъяснительную кампанию, анализ ситуации в регионах и повышение доступности помощи больным диабетом.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, модерируя дискуссию, отметила, что сегодня в мире с диабетом живут более 500 млн человек, а в России число пациентов продолжает расти.

«За каждой цифрой — судьба человека», — подчеркнула сенатор, дав старт проекту в регионах.

Участники сессии обсудили, что диабет — это не только медицинская, но и серьёзная социальная проблема, требующая вовлечения НКО и общественного контроля. Первый замдиректора Фонда Росконгресс Анастасия Столкова заявила, что проект уже начал работу в нескольких регионах, где вызовы, связанные с диабетом, стоят наиболее остро.

«Главная задача Общественной палаты — объединить гражданское и медицинское сообщества, чтобы каждый запрос пациента был услышан», — добавила она.

В дискуссии также приняли участие замминистра здравоохранения Евгений Камкин, директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева, глава Минздрава Тверской области Ксения Абрамова и другие эксперты. Они обсудили технологии ранней диагностики, цифровые сервисы контроля диабета и необходимость единой стратегии профилактики для всех регионов страны.

