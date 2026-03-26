«Так будет не всегда»: В ГД призвали носить с собой наличку на фоне проблем со связью

Перебои с мобильной связью, вызванные необходимостью обеспечения безопасности в условиях ежедневных атак беспилотников, превратились в новую реальность. Об этом в эфире радио РБК заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Да, это новая нормальность, это вызов наших современных реалий, но так будет не всегда», — сказал депутат.

По его словам, наиболее радикальной мерой остаётся полное отключение мобильного интернета, даже при условии сохранения доступа к «белым спискам» ресурсов. В подобных ситуациях депутат рекомендовал действовать проверенными способами — держать при себе небольшой запас наличных средств и обращаться к проводной телефонии.

Сам Боярский признался, что депутаты Госдумы также периодически сталкиваются с нестабильной работой мобильного интернета и в таких случаях переходят на альтернативные каналы связи — проводные линии и SMS-сообщения. При этом он подчеркнул, что всплеска жалоб от граждан на качество интернет-соединения в Думе не зафиксировано.

Ранее депутаты Госдумы обратились к главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву с инициативой о формировании и систематическом обновлении официальных перечней интернет-ресурсов, доступ к которым должен сохраняться даже в условиях введения ограничений мобильного интернета или специальных режимов функционирования связи. По замыслу авторов инициативы, создание таких «белых списков» позволит сделать правила регулирования более прозрачными и предсказуемыми для граждан и бизнеса, а также повысить степень открытости принимаемых в этой сфере решений.