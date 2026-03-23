Депутаты Госдумы призвали официально опубликовать «белый список» сайтов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» Александр Демин, Антон Ткачев и вице-спикер Владислав Даванков обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением о создании и регулярном обновлении официальных «белых списков» интернет-ресурсов. Доступ к этим ресурсам должен быть гарантирован даже при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи. Документ, содержащий данное предложение, находится в распоряжении РИА «Новости».

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления обязательства по официальной публикации и регулярному обновлению открытых «белых списков» интернет-ресурсов, доступ к которым гарантируется при введении ограничений мобильного интернета или специальных режимов связи», — сказано в обращении.

Авторы инициативы считают, что её принятие сделает правила игры более понятными и предсказуемыми, а также повысит открытость принимаемых решений. Депутаты же указывают на то, что непрозрачность «белых списков» сайтов порождает правовую и организационную неясность. Это, по их словам, мешает бизнесу планировать свою работу, затрудняет деятельность социальных и образовательных учреждений, а также ограничивает доступ граждан к государственным услугам, банковским и медицинским порталам и другим важным ресурсам. Парламентарии также напомнили, что в некоторых регионах России уже вводятся ограничения на мобильный интернет для обеспечения безопасности и стабильности связи.

Ранее сообщалось, что в Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в мобильной сети. «Белые списки» помогут сохранить доступ к важным сайтам (банков, такси, доставок и аналогичных сервисов) в случае отключения интернета, однако скорость соединения снизится из-за необходимости фильтровать трафик.