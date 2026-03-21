Сайты из «белого списка» начнут работать без Сети и от домашнего Wi-Fi

В Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в работу мобильной сети. Об этом пишет Mash. Как подчёркивается, вопрос подлежит срочному решению.

«Белые списки» помогут не потерять доступ к определённому числу важных сайтов в случаях отключения интернета. Система уже действует в мобильной сети. Теперь аналогичная задача поставлена перед провайдерами. Известно, что в перечень войдут сайты и приложения банков, такси, доставок и ананлогичные сервисы. Минус — скорость интернета упадёт из-за необходимости фильтровать трафик.

Как сообщалось, из-за массовых сбоев в работе Telegram российские компании резко увеличили объём переписки по электронной почте. За первые две недели марта 2026 года количество отправленных писем выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 625,3 миллиона.