Россияне массово возвращаются к электронной почте из-за сбоев в Telegram
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /PeopleImages
Из-за массовых сбоев в работе Telegram российские компании резко увеличили объём переписки по электронной почте. Как сообщают «Ведомости», за первые две недели марта 2026 года количество отправленных писем выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 625,3 миллиона.
Наиболее активно email-рассылку нарастили представители ритейла, IT-сферы и электронной коммерции — для них этот канал связи сейчас воспринимается как более надёжный. Большинство компаний продолжают пользоваться популярными сервисами, при этом лишь 13,7% организаций используют собственные корпоративные домены.
Одновременно растёт интерес к отечественным корпоративным платформам, таким как Express, «Пачка» и VK WorkSpace. Для решения особо важных задач бизнес также активнее прибегает к SMS-рассылкам и телефонным звонкам.
Напомним, что с 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из-за отказа администрации удалять запрещённый контент. По данным Минцифры, мессенджер проигнорировал около 150 тысяч запросов на блокировку материалов, включая детскую порнографию и информацию о наркотиках. При этом статистика платформы показывает, что Telegram усилил модерацию и заблокировал более 114 тысяч групп и каналов. Однако в Роскомнадзоре заявляют, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.