Россияне массово возвращаются к электронной почте из-за сбоев в Telegram

Из-за массовых сбоев в работе Telegram российские компании резко увеличили объём переписки по электронной почте. Как сообщают «Ведомости», за первые две недели марта 2026 года количество отправленных писем выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 625,3 миллиона.

Наиболее активно email-рассылку нарастили представители ритейла, IT-сферы и электронной коммерции — для них этот канал связи сейчас воспринимается как более надёжный. Большинство компаний продолжают пользоваться популярными сервисами, при этом лишь 13,7% организаций используют собственные корпоративные домены.

Одновременно растёт интерес к отечественным корпоративным платформам, таким как Express, «Пачка» и VK WorkSpace. Для решения особо важных задач бизнес также активнее прибегает к SMS-рассылкам и телефонным звонкам.