20 марта, 15:05

Нарушение конкуренции: Набиуллина призвала обеспечить бесперебойный доступ ко всем банкам

Набиуллина: Все банки с лицензией должны быть в «белом списке» Минцифры

Эльвира Набиуллина. Обложка © Life.ru

Все банки, имеющие лицензию, должны быть включены в «белый список» Минцифры, иначе возникает нарушение конкуренции. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, проблема с ограничением доступа к кредитно-финансовым организациями представляет «достаточно серьёзную» проблему.

«Потому что нахождение в списке белых сайтов означает серьёзное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там», — сказала она, добавив, что Центробанк уже обсуждает этот вопрос с регуляторами.

Белый список сервисов 2026: что работает при отключении мобильного интернета и как это устроено
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с Life.ru заявил, что «белые списки» заработают в России в ближайшие две-три недели, сейчас настраивается инфраструктура. В перечень, по его словам, войдёт большинство необходимых ресурсов, которыми граждане пользуются ежедневно: почтовые сервисы, маркетплейсы, каршеринги, такси, «Госуслуги» и другие.

BannerImage
Юрий Лысенко
