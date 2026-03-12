Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

12 марта, 11:53

Депутат Свинцов заявил, что «белые списки» заработают в РФ через две-три недели

В течение двух-трёх недель в России заработают «белые списки», на данный момент вся инфраструктура настраивается. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, в перечень разрешённых сайтов войдут большинство всех необходимых ресурсов, которыми граждане пользуются каждый день: почтовые сервисы, маркетплейсы, каршеринги, такси, «Госуслуги» и так далее.

Андрей Свинцов — о «белых списках» в России. Видео © Life.ru

«Будет создана система, <...> куда войдут большинство узлов связи, ресурсов, которыми мы пользуемся... Весь список, я думаю, за достаточно короткий период времени, надеюсь, две-три недели, проанализируют... И таких жёстких проблем удастся избежать», — сказал парламентарий.

В Кремле объяснили причину ограничений связи в российских городах
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности. Меры принимаются в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом проблемы с сетью настигли и Госдуму — уже второй день все, кому нужно выйти в Интернет, делают это из специальных мест.

Обложка © Life.ru

Матвей Константинов
