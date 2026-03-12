Депутат Свинцов заявил, что «белые списки» заработают в РФ через две-три недели

В течение двух-трёх недель в России заработают «белые списки», на данный момент вся инфраструктура настраивается. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, в перечень разрешённых сайтов войдут большинство всех необходимых ресурсов, которыми граждане пользуются каждый день: почтовые сервисы, маркетплейсы, каршеринги, такси, «Госуслуги» и так далее.