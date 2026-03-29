В МИД России вызвали временную поверенную в делах Британии

Временную поверенную в делах Великобритании Дейни Долакия пригласили в здание российского дипломатического ведомства на Смоленской площади. Об этом факте корреспондентам ТАСС поведали источники, работающие в МИД РФ.

А ранее сообщалось, что Кир Стармер в своём видеообращении заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование британских военных баз для ударов по иранским ракетным складам. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в американских ударах по Ирану.