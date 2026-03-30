30 марта, 07:10

Сотрудники ФСБ выявили шпиона в британском посольстве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamil Guliev

Сотрудники ФСБ выявили признаки разведывательной деятельности у второго секретаря посольства Великобритании. Речь идет о Янсе Джерардусе. Дипломат лишён аккредитации и обязан покинуть территорию страны в течение двух недель.

В ходе контрразведывательной работы удалось установить незаявленное присутствие британской разведки, действовавшей под прикрытием дипмиссии в Москве.

Как отметили в ведомстве, при получении разрешения на въезд в Россию иностранец намеренно указал ложные сведения. Тем самым он нарушил действующее законодательство.

Кроме того, оперативники зафиксировали попытки получения чувствительной информации. По данным спецслужбы, дипломат проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в сфере экономики. Подобная деятельность была квалифицирована как угрожающая безопасности страны.

В настоящий момент иностранный дипломат лишен аккредитации. Ему предписано покинуть РФ в двухнедельный срок.

Напомним, в январе ФСБ также вычислила сотрудника британских спецслужб в посольстве королевства в Москве, в связи с чем Москва заявила Лондону протест. Кроме того, МИД РФ предупредил Лондон о зеркальном ответе на эскалацию ситуации со шпионом.

Никита Никонов
