Сотрудники ФСБ выявили шпиона в британском посольстве
Сотрудники ФСБ выявили признаки разведывательной деятельности у второго секретаря посольства Великобритании. Речь идет о Янсе Джерардусе. Дипломат лишён аккредитации и обязан покинуть территорию страны в течение двух недель.
В ходе контрразведывательной работы удалось установить незаявленное присутствие британской разведки, действовавшей под прикрытием дипмиссии в Москве.
Как отметили в ведомстве, при получении разрешения на въезд в Россию иностранец намеренно указал ложные сведения. Тем самым он нарушил действующее законодательство.
Кроме того, оперативники зафиксировали попытки получения чувствительной информации. По данным спецслужбы, дипломат проводил неофициальные встречи с российскими экспертами в сфере экономики. Подобная деятельность была квалифицирована как угрожающая безопасности страны.
Напомним, в январе ФСБ также вычислила сотрудника британских спецслужб в посольстве королевства в Москве, в связи с чем Москва заявила Лондону протест. Кроме того, МИД РФ предупредил Лондон о зеркальном ответе на эскалацию ситуации со шпионом.
