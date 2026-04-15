Медведев пожелал спокойного сна «европейским партнёрам» после публикации МО РФ списка производства БПЛА для Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что опубликованный список предприятий по производству БПЛА в Европе следует рассматривать как потенциальные цели. Об этом он написал в соцсети X.

«Заявление Минобороны РФ надо воспринимать буквально: список европейских производств… является списком потенциальных целей для ВС РФ», — отметил Медведев.

Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от действий сторон. По его словам, речь идёт о предприятиях, где производят дроны и сопутствующее оборудование.

«Спокойного сна, европейские партнёры!» — добавил Медведев.

Ранее Life.ru писал, что Европе стоит серьёзно задуматься о своей безопасности: на её территории давно работают украинские заводы, выпускающие беспилотники для ударов по России. Минобороны РФ обнародовало названия и адреса этих предприятий. В списке стран — Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль.