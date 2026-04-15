Террористические атаки ВСУ против России с помощью европейских дронов, якобы произведённых на Украине, приведут к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, несколько европейских государств решили резко нарастить выпуск дронов для ВСУ. Причина — растущие потери украинской армии и острая нехватка личного состава на передовой.

Финансирование расширят за счёт так называемых «совместных» предприятий, расположенных в Европе. Там планируют штамповать ударные беспилотники и комплектующие к ним, выдавая продукцию за украинскую.

В Москве настаивают, что применение этих летательных аппаратов для террористических атак против нашей страны чревато самыми серьёзными осложнениями.

«Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведёт к непредсказуемым последствиям», — говорится в заявлении.