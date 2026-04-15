МО РФ: Восемь стран Европы производят беспилотники для ВСУ

Филиалы украинских компаний, изготавливающих беспилотники для ударов по российской территории, расположены в городах восьми европейских стран. Это следует из данных Минобороны РФ, которое обнародовало названия и адреса соответствующих предприятий.

Речь идёт о заводах в Лондоне, Милденхолле и Лестере (Великобритания), Мюнхене (Германия), Стевринге (Дания), Вильнюсе (Литва), Риге (Латвия), Хенгело (Нидерланды), Мельце и Тарнуве (Польша), а также в Праге и Колине (Чехия). Там выпускают беспилотники FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X и «Булава».

Помимо этого, комплектующие для украинских дронов производятся на предприятиях в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии и Чехии. В Испании компоненты (включая приёмники спутниковых сигналов) делают в Мадриде, в Италии — на четырёх заводах, в том числе в Венеции.

Поршневые двигатели изготавливают в немецком Ханау. В Чехии производство расположено в Праге, в Израиле — в Хайфе и Ор-Йехуде, в Турции — в Анкаре и Ялове. На ряде предприятий также выпускают модули для подключения к сотовым сетям и углеродное волокно для планера.

В конце марта европейские страны договорились усилить поддержку киевского режима, сделав упор на выпуск беспилотников. Причиной названы растущие потери ВСУ и нехватка личного состава — технику планируется использовать для нанесения ударов по российской территории.