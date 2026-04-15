Минобороны сообщило о 85 сбитых украинских БПЛА над регионами России за ночь

Российские средства ПВО отразили массированную ночную атаку врага. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля дежурные расчёты перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолётного типа.

Дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А в ночь на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.