Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 04:43

Минобороны сообщило о 85 сбитых украинских БПЛА над регионами России за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российские средства ПВО отразили массированную ночную атаку врага. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 14 апреля до 07:00 15 апреля дежурные расчёты перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников самолётного типа.

Дроны сбивали над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Раскрыта главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть
Раскрыта главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

А в ночь на 14 апреля российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников самолётного типа. Дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Республикой Крым и Азовским морем.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar