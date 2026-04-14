14 апреля, 11:37

Раскрыта главная опасность снарядов, которыми ВСУ атаковали Ленобласть

Эксперт Кнутов: Снаряды ВСУ М864 могут накрыть площадь с футбольное поле

Обложка © GigaChat / Life.ru

Кассетные артиллерийские снаряды калибра 155 мм M864, которыми ВСУ атаковали Ленинградскую область, способны накрывать площадь размером с футбольное поле, в этом заключается их главная опасность, предупредил историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, при разрушении кассеты разлетаются в разные стороны, делая снаряд исключительно разрушительным оружием.

«M864 — это достаточно крупные снаряды калибра 155 мм. Они содержат 72 суббоеприпаса. Кассета разваливается, и эти снаряды разлетаются, накрывая территорию не менее футбольного поля», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Применять эти снаряды сейчас Украина решила, потому что появились подходящие носители. Это беспилотники, способные доставить боеприпас в заданную точку, отметил военный эксперт.

Напомним, ВСУ начали применять новые типы боевой нагрузки на беспилотниках, атаковавших Ленинградскую область. Речь идёт о кассетных боеприпасах, установленных на дронах дальнего действия.

Борис Эльфанд
