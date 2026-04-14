Один оператор — десять убийц: В России создали технологию группового удара дронами

В госкорпорации «Ростех» создали технологию, позволяющую ударным беспилотникам действовать группой в автоматическом режиме, обмениваясь данными о целях. Разработка уже прошла предварительные полигонные испытания с поражением реальных мишеней.

Система построена на базе БПЛА Supercam. В её состав входят доработанные барражирующие боеприпасы самолётного типа (с улучшенной передачей данных), пусковые установки и автомобильный пункт управления.

«Группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса. Затем цель подтвердил человек-оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы. В рамках этой технологии один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами», — сказали там.

Встроенная нейросеть самостоятельно распознаёт цели и распределяет задачи между боеприпасами: определяет очерёдность атаки и назначает дрон, который будет вести объективный контроль поражения. Испытания системы продолжатся.

Ранее появилась информация о разработке в России нового барражирующего боеприпаса большой дальности. Беспилотник выполнен в форм-факторе «дельта» и предназначен для поражения военных объектов в глубоком тылу противника. В настоящее время дрон проходит испытания.