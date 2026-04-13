Ростех отгрузил в войска «Планшет-А»: эта система ускоряет работу артиллерии

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, поставил в войска очередную партию носимых комплексов управления огнём артиллерии «Планшет-А». Об этом 10 апреля сообщили в госкорпорации.

Комплекс автоматизирует управление огнём самоходных и буксируемых гаубиц, реактивных систем залпового огня и миномётных подразделений. В Ростехе подчёркивают, что система совместима с разными видами артиллерийского вооружения и помогает быстрее доводить данные до расчётов.

По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, «Планшет-А» уже серийно поставляется в российские войска и применяется в зоне спецоперации. Там же заявляют, что аппаратура сокращает время от обнаружения цели до открытия огня, что особенно важно при быстро меняющейся обстановке.

По сути, речь идёт о носимой системе, которая помогает командирам и расчётам быстрее готовить стрельбу и координировать работу подразделения. В открытых описаниях комплекса среди его сильных сторон также называют мобильность, быстрое развёртывание и высокую автономность.

«Планшет-А» — не новая разработка последних дней, а уже серийный комплекс, который раньше показывали и в мобильной версии на шасси, и как базу для дальнейших модификаций. В 2025 году «Высокоточные комплексы» уже сообщали о поставках более новой системы «Планшет-М-ИР», которую называли развитием этой линейки.