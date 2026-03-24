«Непредсказуемые удары»: В Китае оценили эффект от новой российской ракеты «Изделие 30»

Новая российская ракета «Изделие 30» сделает удары Вооружённых сил практически непредсказуемыми для Украины благодаря возможности её применения с тактической авиации. К такому выводу пришли аналитики китайского портала Sohu, оценившие потенциал разработки.

Главным преимуществом разработки аналитики называют её адаптивность: в отличие от стратегических носителей, ракету можно размещать на борту самолётов тактической авиации. Это создаёт для противника серьёзную проблему — отследить момент вылета всех потенциальных носителей становится практически невозможно. Более того, сами боеприпасы демонстрируют высокую устойчивость к работе современных систем перехвата.

Использование тактической авиации открывает возможность наносить удары по широкому спектру целей на обширных территориях, отмечается в материале. Постоянное технологическое обновление российского арсенала вынуждает Киев тратить всё больше ресурсов на оборону, эффективность которой перед лицом таких разработок неуклонно снижается.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» сообщил о передаче Минобороны очередной партии зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Эти ЗРПК остаются ключевым элементом системы противовоздушной обороны России. Они демонстрируют высокую эффективность в условиях боевого применения и предназначены для защиты административно-промышленных объектов, районов и войсковых соединений от самолётов, вертолётов, дронов, ракет и других воздушных угроз.