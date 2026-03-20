Армия получила партию ЗРПК «Панцирь‑С», эффективных против «Фламинго»

Минобороны получило очередную партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом сообщил холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Боевые машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приёмки», — уточнили в пресс-службе холдинга.

Комплексы «Панцирь» остаются ключевым элементом системы противовоздушной обороны России. Они демонстрируют высокую эффективность в условиях боевого применения и предназначены для защиты административно-промышленных объектов, районов и войсковых соединений от самолётов, вертолётов, дронов, ракет и других воздушных угроз.

«Панцирь-С» построен на четырёхосном шасси КамАЗ-6560 и оснащён парой двуствольных пушек калибра 30 миллиметров, а также зенитными управляемыми ракетами, что позволяет поражать широкий спектр целей на малой и средней дальности.

