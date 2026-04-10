«Оружие Судного дня»: В США признали, что не могут остановить российский «Посейдон»

Появление российской боевой системы «Посейдон» заставило Соединённые Штаты, долгое время гордившиеся своими авианосцами, обеспечивающими контроль над Мировым океаном, признать отсутствие эффективных средств борьбы с этой угрозой. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

«Западные СМИ назвали его "оружием судного дня" <…> Американские и европейские аналитики признали, что традиционные методы борьбы с подводными лодками, используемые авианосными ударными группами, оказываются неэффективными перед "Посейдоном"», — сказано в тексте.

Как отметили в Китае, разработка «Посейдона» была напрямую ориентирована на уязвимые зоны в оборонной системе Соединённых Штатов. При этом, по словам зарубежных аналитиков, российский лидер Владимир Путин ранее специально подчеркивал, что перехватить это оружие невозможно, а значит, у противника больше не будет иллюзий относительно собственной безнаказанности при попытке нанести превентивный удар.

Новейшая российская боевая система представляет собой крупногабаритную торпеду, снабжённую ядерной энергетической установкой, что позволяет ей автономно перемещаться под толщей воды на протяжении практически неограниченного времени. Носителями этого оружия выступают атомные подводные крейсеры, способные нести на своём борту до шести единиц такого вооружения.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.