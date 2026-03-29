«Предстоят явно тяжёлые годы»: Раскрыта истинная цель переговоров США с РФ по «Посейдону»

Вашингтон выразил намерение инициировать диалог с Москвой относительно новейших российских военных разработок. В центре внимания оказались подводный аппарат «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник», оснащённая ядерной силовой установкой. Военный обозреватель Александр Артамонов в интервью «Царьграду» скептически оценил перспективность подобных переговоров.

По мнению эксперта, интерес США к обсуждению российских систем продиктован не стремлением к глобальной безопасности, а технологическим отставанием Вашингтона. Эксперт утверждает, что Штаты стремятся ограничить развитие вооружений, которые они сами не способны воспроизвести. В частности, это касается ракет с ядерными двигателями неограниченного радиуса действия.

Артамонов отметил, что Россия совершила значительный рывок, ликвидировав отставание прошлых десятилетий. Теперь Вашингтону предстоит период догоняющего развития, что вызывает у американских официальных лиц тревогу. Вместе с этим он отметил, что системы «Посейдон» и «Буревестник» не нарушают международных соглашений по оружию массового поражения, являясь, по сути, средствами доставки. В этой связи Артамонов считает любые попытки их запрета необоснованными.

«А если мы в этом преуспели, пусть США смирятся с расчётом, что когда-то мы догоняли, теперь они нас будут догонять. Мы тогда потратили несколько десятилетий, чтобы уничтожить этот технологический разрыв. Теперь им предстоят явно тяжёлые годы, на мой взгляд», — считает Артамонов.

Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать реальным предметом для конструктивного диалога между сторонами, Александр Артамонов отметил потенциальную сферу искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. По его словам, именно в этом направлении теоретически возможен обмен интересами, который был бы актуален для России, однако на данный момент повестка, предложенная США, не отвечает интересам Москвы.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.