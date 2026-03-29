Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 05:38

«Предстоят явно тяжёлые годы»: Раскрыта истинная цель переговоров США с РФ по «Посейдону»

Обозреватель Артамонов: Россия не будет обсуждать «Посейдон» с Вашингтоном

Обложка © Шедеврум

Вашингтон выразил намерение инициировать диалог с Москвой относительно новейших российских военных разработок. В центре внимания оказались подводный аппарат «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник», оснащённая ядерной силовой установкой. Военный обозреватель Александр Артамонов в интервью «Царьграду» скептически оценил перспективность подобных переговоров.

По мнению эксперта, интерес США к обсуждению российских систем продиктован не стремлением к глобальной безопасности, а технологическим отставанием Вашингтона. Эксперт утверждает, что Штаты стремятся ограничить развитие вооружений, которые они сами не способны воспроизвести. В частности, это касается ракет с ядерными двигателями неограниченного радиуса действия.

Артамонов отметил, что Россия совершила значительный рывок, ликвидировав отставание прошлых десятилетий. Теперь Вашингтону предстоит период догоняющего развития, что вызывает у американских официальных лиц тревогу. Вместе с этим он отметил, что системы «Посейдон» и «Буревестник» не нарушают международных соглашений по оружию массового поражения, являясь, по сути, средствами доставки. В этой связи Артамонов считает любые попытки их запрета необоснованными.

«А если мы в этом преуспели, пусть США смирятся с расчётом, что когда-то мы догоняли, теперь они нас будут догонять. Мы тогда потратили несколько десятилетий, чтобы уничтожить этот технологический разрыв. Теперь им предстоят явно тяжёлые годы, на мой взгляд», — считает Артамонов.

Отвечая на вопрос о том, что могло бы стать реальным предметом для конструктивного диалога между сторонами, Александр Артамонов отметил потенциальную сферу искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях. По его словам, именно в этом направлении теоретически возможен обмен интересами, который был бы актуален для России, однако на данный момент повестка, предложенная США, не отвечает интересам Москвы.

Нарышкин: Запад серьёзно воспринял слова Путина о «Буревестнике» и «Посейдоне»
Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar