Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 15:00

В России не поверили в способность Украины сбивать «Орешник» в космосе

Обложка © GigaChat / Life.ru

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» не исключил, что на территории Украины могут испытываться технологии, якобы способные перехватывать российские ракеты средней дальности «Орешник». Он допустил, что Киеву в этом помогают западные страны.

Однако, по словам парламентария, реалистичность таких планов вызывает сомнения. Тем не менее, многие западные государства уже перевели свою экономику на военные рельсы и вполне могут передать Украине соответствующие разработки. При этом Россия своими боевыми средствами способна уничтожить любые разрабатываемые технологии.

«Украина сейчас вся как на ладони. <...> На голом месте этого не построишь. Поэтому можно будет довольно спокойно уничтожить всё это имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Напомним, ранее на Украине заявили о работе над технологиями перехвата ракет в космосе и созданием собственных космических возможностей, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты «Орешник». Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • «Орешник» (ракета)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar