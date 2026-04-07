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Опубликовано 7 апреля, 09:40

«Сам Бог велел»: Над Украиной нависла угроза удара «Орешника»

Депутат Колесник заявил, что Украина давно заслуживает удара «Орешника»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Украина давно заслужила удар ракетным комплексом «Орешник» за свои преступления, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, речь идёт об ударах по Новороссийску, потоплении в Азовском море судна «Волго-Балт 138» с зерном и налёты дронов через Прибалтику.

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Самой Прибалтике тоже следует напрячься за то, что она пропускает украинские дроны, отметил парламентарий. Тем не менее, по его словам, применение того или иного оружия зависит от решения военного руководства России.

«Они давно «Орешника» заслужили, сам Бог велел получить «Орешник» за то, что они тут вытворяют. Я думаю, они уже достойны этого серьёзного удара», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

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Напомним, на Украине ждут ударов ВС РФ с помощью ракетного комплекса «Орешник». На российских полигонах якобы уже всё приведено в готовность. Об этом сообщает украинское издание Insider UA.

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Борис Эльфанд
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