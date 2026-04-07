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Опубликовано 7 апреля, 08:13

Украину вверг в панику доклад о грядущем ударе «Орешника» — в прицеле три города

Insider UA: Украина ждёт удара «Орешника» по Киеву, Львову и Староконстантинову

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На Украине ждут ударов российских военнослужащих с помощью ракетного комплекса «Орешник», на полигонах РФ якобы уже всё приведено в готовность. Об этом сообщает украинское издание Insider UA.

«РФ готовит удар «Орешником» по Киеву, Львову, Староконстантинову. (...) Наиболее вероятно, что их используют во время следующего массированного ракетного удара или сразу после него», — сказано в тексте.

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Ранее Владимир Зеленский призвал страны Североатлантического альянса считать российский ракетный комплекс «Орешник» легитимной целью. Так главарь киевского режима отреагировал в своём телеграм-канале на развёртывание данного вооружения на территории Белоруссии.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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