Украина не отчаивается найти способ сбивать «Орешники» и ищет выход в космосе

На Украине заявили о работе над технологиями перехвата ракет в космосе и созданием собственных космических возможностей, которые якобы позволят перехватывать российские ракеты «Орешник». Об этом в интервью «РБК-Украина» сказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, речь идёт о системах раннего предупреждения о пусках и попытках перехвата ракет на больших высотах.

«Перехватить «Орешник» можно с наибольшей эффективностью до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе. Легче сбить одну цель, чем шесть», — поведал Вениславский.

Депутат также заявил, что в ходе конфликта на Украине уже проводились испытания, в рамках которых ракетоносители дважды выводились на значительную высоту — более 100 и 200 километров. Вениславский также уверяет в наличии у Украины гиперзвуковых ракет, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории РФ на расстоянии до 500 километров и лететь.

Кроме того, он сообщил о запуске ракеты с борта транспортного самолёта на высоте около 8 тысяч метров. По его словам, создаётся система, которая в будущем может использоваться как «воздушный космодром». Депутат подчеркнул, что формирование полноценных Космических сил планируется в перспективе 3-5 лет.

Ранее глава ОП Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киев не может самостоятельно производить беспилотники и полностью зависим в этом вопросе от западных партнёров. По его словам, украинские Вооружённые силы являются лишь пользователями чужих технологий.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.