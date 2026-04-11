«Пользователи, не более»: Буданов* рассказал, из чего на самом деле собирают дроны для ВСУ

Киев неспособен самостоятельно производить беспилотники и полностью зависит от поставок из-за рубежа. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

По его словам, даже в новейших оборонных технологиях, включая дроны, практически нет украинских комплектующих: элементная база полностью иностранная, а большинство деталей печатается на 3D-принтерах, которые также произведены не на Украине.

«Мы пользователи, не более того», — признал он.

Ранее Буданов* заявил, что страна стоит на распутье — либо усиление глобальной роли, либо потеря независимости под тяжестью более сильных соседей. Малым государствам, по его мнению, остаётся либо наращивать вес до уважаемого уровня, либо рисковать быть «съеденными» крупными игроками.

