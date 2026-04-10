Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 15:07

Буданов* предупредил о возможном триггерном событии на Украине

Кирилл Буданов*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Кирило Буданов

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил о вероятности «триггерного события», которое может привести к катастрофическим последствиям при отсутствии общественного единства. Об этом он сообщил в интервью изданию «Новости.LIVE».

«Мы сейчас подойдём к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — сказал он.

Он отдельно отметил, что напряжённость внутри страны уже проявляется в виде общественных разногласий. В качестве примера Буданов* указал на конфликты между гражданскими и сотрудниками военкоматов, которые, по его мнению, вступают в противоречие с параллельным общественным восприятием военных.

Ранее Буданов* заявил, что страна окажется перед выбором между усилением собственной роли на международной арене и утратой самостоятельности под влиянием более сильных государств. По его словам, в современных условиях малые государства вынуждены либо укреплять позиции до уровня, при котором с ними считаются, либо рискуют быть «поглощёнными» более мощными игроками.

*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Кирилл Буданов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar