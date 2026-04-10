Буданов* предупредил о возможном триггерном событии на Украине

Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил о вероятности «триггерного события», которое может привести к катастрофическим последствиям при отсутствии общественного единства. Об этом он сообщил в интервью изданию «Новости.LIVE».

«Мы сейчас подойдём к так называемому триггерному событию, которое потребует от нас единства. И, к сожалению, если этого единства не будет, может произойти катастрофа», — сказал он.

Он отдельно отметил, что напряжённость внутри страны уже проявляется в виде общественных разногласий. В качестве примера Буданов* указал на конфликты между гражданскими и сотрудниками военкоматов, которые, по его мнению, вступают в противоречие с параллельным общественным восприятием военных.

Ранее Буданов* заявил, что страна окажется перед выбором между усилением собственной роли на международной арене и утратой самостоятельности под влиянием более сильных государств. По его словам, в современных условиях малые государства вынуждены либо укреплять позиции до уровня, при котором с ними считаются, либо рискуют быть «поглощёнными» более мощными игроками.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.