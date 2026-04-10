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Опубликовано 10 апреля, 08:23

В Киеве раскрыли реальную причину назначения Буданова* на пост главы ОП Украины

Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua

Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua

Главу офиса президента Украины Кирилла Буданова* изначально могли рассматривать для важной роли в завершении переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

«Кирилл заходил под определённую политическую историю, довести до конца мирные переговоры, а дальше — возможно, в каком-то формате участвовать в выборах. А сейчас ему приходится вникать в суть рутинных процессов», — заявил собеседник издания.

Роль Буданова* изначально могла включать участие в политических процессах после возможного урегулирования ситуации. Со временем ему пришлось сосредоточиться на административных и текущих задачах. Также сообщается о существовании у Буданова* неформальных каналов коммуникации, которые, по словам собеседника, использовались, в том числе, при обменах пленными.

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Ранее Зеленский заявил, что в ближайшей перспективе ситуация вокруг Украины может обостриться, а вовлечённость США в переговорный процесс — снизиться. Вашингтон с началом лета будет всё больше сосредотачиваться на внутренней политической повестке, связанной с избирательными процессами.

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*Включён в России в реестр террористов и экстремистов.

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Милена Скрипальщикова
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