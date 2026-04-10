Зеленский признался, что Киев входит в сложный период на фронте и в переговорах

Украина может столкнуться с усилением давления в ближайшие месяцы, а США способны выйти из переговорного процесса уже к августу. Об этом в интервью журналистам сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета ещё больше уйдут во внутренние процессы — в выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август», — сказал он.

Он допустил, что при выборе Россией курса на снижение эскалации возможна организация трёхсторонней встречи с участием сторон переговоров. Попытки провести такие контакты могут быть предприняты в апреле, мае или июне, которые он назвал ключевыми месяцами.

При этом, как отметил Зеленский, в случае отсутствия результатов давление на Украину сохранится как на дипломатическом уровне, так и на линии фронта. Отдельно он подчеркнул, что активизация ситуации со стороны России также может прийтись на этот же период.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова отвечать зеркально на шаги, связанные с объявленным президентом России Владимиром Путиным пасхальным перемирием. По его словам, Киев ранее сам выступал с инициативой временного прекращения огня на период пасхальных праздников.