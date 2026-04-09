Владимир Зеленский заявил, что сейчас готовится очередная трёхсторонняя встреча между Украиной, Россией и США. Сроки проведения он не стал называть, но добавил, что пауза в переговорном процессе возникла из-за эскалации на Ближнем Востоке.

«Мы договорились, что в ближайшее время будет трёхсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом, наверное поедет к соседям», — пояснил Зеленский в беседе с журналистами.

Напомним, представители России и Украины при участии США уже встречались во время трёх раундов переговоров. Последний раз стороны садились за стол переговоров в Женеве 17 — 18 февраля. Владимира Зеленского также заподозрили в сознательном затягивании переговорного процесса по урегулированию конфликта, политик, предположительно, добивается личных гарантий безопасности для себя.