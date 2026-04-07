Тайный пункт: Раскрыто требование Зеленского для заключения мира с Россией
Константинов: Зеленский тормозит переговоры из-за отсутствия личных гарантий
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Владимир Зеленский сознательно затягивает переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По мнению спикера крымского парламента Владимира Константинова, киевский диктатор требует от Запада гарантий безопасности, но отнюдь не для своей страны.
«Зеленский <...> добивается для себя личных гарантий безопасности. Без личных гарантий Зеленскому и его окружению переговорный процесс никогда не сдвинется с мёртвой точки», — сказал собеседник РИА «Новости». По мнению политика, пока союзники не спешат выполнять требования Зеленского.
Ранее в ЕС заявили о шантаже со стороны Владимира Зеленского и его шайки. По мнению бывшего советника генсека ОБСЕ Ральфа Боссхарда, киевский главарь использует заявления о просьбе европейцев прекратить обстрелы российской энергетической инфраструктуры как рычаг давления для получения «золотых парашютов».
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