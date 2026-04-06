Россия и Украина поддерживают обмен информацией и продолжают взаимодействовать с США по собственным каналам связи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами», — сказал представитель Кремля.

Ранее высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского о готовности оказывать помощь другим государствам на фоне ситуации в стране привлекли внимание зарубежных СМИ. Подобные заявления могут быть попыткой улучшить восприятие Киева на международной арене.