Песков: Россия и Украина ведут отдельные переговоры с США
Россия и Украина поддерживают обмен информацией и продолжают взаимодействовать с США по собственным каналам связи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И украинцы продолжают свой разговор с американцами, и мы по тем каналам, которые у нас имеются, продолжаем обмен мнениями с американцами», — сказал представитель Кремля.
Ранее высказывания главы украинского режима Владимира Зеленского о готовности оказывать помощь другим государствам на фоне ситуации в стране привлекли внимание зарубежных СМИ. Подобные заявления могут быть попыткой улучшить восприятие Киева на международной арене.
