Иран отжал очередь: Зеленский занервничал, что американского оружия на всех не хватит

Владимир Зеленский в интервью Associated Press заявил о своей тревоге по поводу возможного дефицита оружия для страны, вызванного конфликтом между США и Ираном. Он особо выделил системы Patriot как главную и неотложную потребность, поскольку Украина не имеет адекватных замен.

Зеленский отметил, что поставки этих систем всегда были недостаточными, и предупредил, что при продолжении ближневосточного конфликта объёмы вооружений, выделяемых Украине, будут снижаться.

«Именно поэтому, конечно, мы боимся», — сказал Зеленский.

Госсекретарь США Марко Рубио в конце марта заявил, что Америка может отправить оружие на Ближний Восток, а не Украине. Он объяснил, что сначала они будут делать то, что выгодно самим США, особенно если им понадобится пополнить свои запасы или выполнить какие-то военные задачи.

В конце марта Зеленский совершил турне по региону, посетив Иорданию, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. По итогам поездки он заявил о достигнутых договорённостях по военному взаимодействию. С Катаром и Эр-Риядом были подписаны соглашения об оборонном сотрудничестве.