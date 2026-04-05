Заявления Владимира Зеленского о готовности помочь другим странам на фоне текущей ситуации на Украине вызвали резонанс в зарубежной прессе. Материал с критикой опубликован в издании L’AntiDiplomatico.

«Очевидно, продолжая представляться направо и налево «незаменимым партнёром», Зеленский пытается сгладить постоянно ухудшающуюся ситуацию внутри страны», — говорится в публикации.

В публикации также говорится о возможном снижении уровня поддержки со стороны европейских стран. Это отражает изменение отношения к украинскому руководству. Кроме того, в статье высказывается мнение о том, что заявления о помощи другим государствам выглядят несвоевременными. Такие инициативы не соответствуют текущему положению дел внутри страны.

Ранее Зеленский заявил о готовности Украины делиться опытом по обеспечению безопасности морских маршрутов. По его словам, такие наработки были получены в ходе ситуации в Чёрном море, где ранее возникали сложности с функционированием продовольственного коридора.