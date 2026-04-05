Украина готова делиться опытом по обеспечению безопасности морских маршрутов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, речь идёт о наработках, полученных в ходе ситуации в Чёрном море.

Экс-комик провёл параллель с ситуацией в Чёрном море, где, по его словам, ранее возникали сложности с функционированием продовольственного маршрута. Он подчеркнул, что для блокировки применялся широкий набор средств. Среди них, как утверждается, были военные корабли, авиация и ракетные системы. В ответ, по словам Зеленского, украинская сторона предпринимала собственные меры.

Зеленский добавил, что подобный опыт может быть полезен другим государствам. При этом он уточнил, что прямых запросов на участие Украины в решении ситуации с Ормузским проливом не поступало. По его словам, партнёры интересуются лишь накопленными практиками и возможностями их применения в аналогичных условиях.

Ранее сообщалось, что через Ормузский пролив прошли два танкера с сжиженным природным газом, несмотря на напряжённую обстановку в регионе. Сначала пролив пересёк танкер Sohar LNG под панамским флагом, следовавший по заказу японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Судно покинуло Персидский залив в ночь на 3 апреля.