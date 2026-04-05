Два японских танкера впервые с начала войны прошли Ормузский пролив

Ормузский пролив впервые после начала атак США и Израиля на Иран удалось пересечь двум японским танкерам с сжиженным природным газом. О благополучном прохождении судов рапортовал телеканал NHK.

Панамский танкер Sohar LNG, транспортировавший груз по заказу японской судоходной фирмы Mitsui O.S.K. Lines, покинул воды Персидского залива через пролив в ночь на 3 апреля. Следом за ним, вечером в субботу, из залива по тому же маршруту вышел индийский газовоз Green Sanvi — его тоже арендовала Mitsui O.S.K. Lines, и на его борту также находился сжиженный природный газ. В компании сообщили, что все моряки и сами плавсредства полностью сохранны и никто не пострадал.

До этого от японских чиновников поступали сведения о 45 судах, аффилированных со страной, которые по факту оказались заперты в акватории Персидского залива. На 94% Япония зависит от ближневосточной нефти, причём почти весь этот ресурс доставляется через Ормузский пролив, где судоходство сейчас практически замерло. С 16 марта токийское правительство начало выпуск из стратегических хранилищ 80 миллионов баррелей нефти — такого запаса государству хватит на 45 суток снабжения.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил проход судов с гуманитарной помощью через Ормузский пролив. Данное решение распространяется исключительно на грузы первой необходимости. Теперь критически важные поставки для жителей региона смогут осуществляться беспрепятственно.