ВСУ впервые применили против РФ кассетные артиллерийские снаряды на БПЛА дальнего следования

ВСУ начали применять новые типы боевой нагрузки на беспилотниках, атаковавших Ленинградскую область. Об этом пишет SHOT.

Отмечается, что после массированной атаки часть подавленных беспилотников сохранила боевую часть в неповреждённом виде, что позволило изучить её состав. Речь идёт о кассетных боеприпасах, установленных на дронах дальнего действия.

По предварительной информации, использовался снаряд M864 калибра 155 мм американского производства. Он содержит десятки суббоеприпасов различных типов. Также сообщается о применении системы машинного зрения Skynode S, которая, как утверждается, помогает дрону ориентироваться при подавлении сигналов навигации.

Ранее подобные беспилотники оснащались осколочно-фугасными боеприпасами. Новая атака могла стать первым случаем использования таких снарядов в подобной конфигурации.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские Вооружённые силы нанесли удар по медицинской машине в Беловском районе Курской области. В результате атаки беспилотника ВСУ были ранены двое мирных жителей — водитель и электрик.