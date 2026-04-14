Мэр Ельца рассказал о непростой ночи из-за смертельной атаки ВСУ

В Ельце в результате атаки беспилотников погибла женщина, ещё несколько человек получили ранения. Об этом сообщил глава города Вячеслав Жабин в своём телеграм-канале.

«Сегодня Елец пережил непростую ночь», — отметил мэр.

В результате удара ВСУ один человек погиб, ещё пятеро пострадали. Четверо раненых находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также зафиксированы повреждения жилых зданий — пострадали несколько многоквартирных домов. На местах падения обломков работают экстренные службы, проводится осмотр территории и оценка ущерба.

Глава города сообщил, что выехал на пострадавшие адреса и пообещал позже предоставить дополнительные данные.

«Прошу всех жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. К обломкам БПЛА не подходить и не прикасаться», — заключил Жабин.

Губернатор Игорь Артамонов ранее сообщил, что во время ночной атаки украинских беспилотников в доме на улице Черокманова в Ельце погибла женщина. Life.ru рассказывал, что ещё пятеро получили ранения различной степени тяжести. Ещё один БПЛА упал в селе Долгоруково — там загорелся жилой дом.