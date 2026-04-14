14 апреля, 04:06

Один человек погиб и пятеро ранены в результате налёта украинских БПЛА на Елец

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Липецкая область пережила ночную атаку беспилотников. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце в доме на улице Черокманова погибла женщина. Глава региона выразил соболезнования её родным и близким.

Кроме того, пострадали ещё пять человек, четверых из них госпитализировали. Всем оказывают помощь. Обломками дронов также выбило окна в нескольких жилых домах.

Ещё один беспилотник упал в селе Долгоруково — там загорелся жилой дом. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов эвакуировали, они сейчас у родственников. Пожар уже потушили.

Беспилотник ВСУ сбили в Чертковском районе Ростовской области
Этой же ночью украинские войска нанесли новый удар по энергетическим объектам в Запорожской области. Атаке подверглась инфраструктура в южных районах региона. Часть оборудования оказалась повреждена.

Артём Гапоненко
