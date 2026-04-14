14 апреля, 03:12

Беспилотник ВСУ сбили в Чертковском районе Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Прошедшей ночью 14 апреля в Ростовской области российские средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских БПЛА. Один дрон сбили в Чертковском районе. О работе ПВО сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Чертковском районе», — указал он.

По официальным данным, сообщение о пострадавших среди жителей не поступали. Также не было информации о разрушениях и других последствиях на земле. В региональной администрации сообщили, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность. Население просят сохранять осторожность. Детали налёта сейчас уточняют.

Этой же ночью украинские войска нанесли новый удар по энергетическим объектам в Запорожской области. Атаке подверглась инфраструктура в южных районах региона. Часть оборудования оказалась повреждена.

Лия Мурадьян
