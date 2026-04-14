Женщина, раненая при атаке ВСУ по Льгову, уезжала с ребёнком на голых дисках

Женщина, пострадавшая при атаке украинского беспилотника по автозаправке во Льгове Курской области, рассказала, что уезжала с годовалым ребёнком на машине с повреждёнными колёсами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Женщина рассказала, что удар раздался сразу после того, как они подъехали: от страха уезжала буквально на голых дисках», — написал Хинштейн.

Губернатор отметил, что мама и её сын Миша быстро идут на поправку и благодарят врачей. Мальчик уже играет с новой игрушкой, которую ему подарил исполняющий обязанности главы региона Александр Чепик.

В больнице также лечатся водитель и электрик Беловской ЦРБ с осколочными ранениями средней и лёгкой степени. Кроме того, проходит лечение мужчина с серьёзными повреждениями лица и шеи из Рыльского района — угрозы его жизни нет. Восемь сотрудников агропредприятия продолжают восстановление. Часть тяжелораненых ранее отправили в московские клиники. Всего в курской областной больнице находятся 23 жертвы атак ВСУ.

Напомним, 11 апреля стало известно об ударе украинского дрона по автозаправке в городе Льгове, в результате которого пострадали три человека — годовалый малыш, его мать и ещё один мужчина. Это атака стала вторым случаем нарушения пасхального перемирия украинской стороной.